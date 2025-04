L’attaccante dell’Inter Mehdi Taremi analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera sul campo del Barcellona: “Abbiamo una buona energia nello spogliatoio, non siamo preoccupati per gli ultimi risultati. Sono cose che possono succedere, lotteremo fino alla fine per la maglia. Stasera dobbiamo essere noi stessi, tutto qui. Se giochiamo come sappiamo sarà dura anche per loro”.

Come pensate di sfruttare le debolezze del Barcellona?

“Come ho detto dobbiamo essere noi stessi, la nostra squadra ha una buona difesa e ha capacità di fare male in attacco. Vedremo cosa succederà, ma oggi è solo l’andata e al ritorno sarà dura anche per loro a Milano”.