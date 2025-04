Il Como potrebbe approfittare del momento delicato del Real Madrid per riuscire a trattenere Nico Paz? Carlalberto Ludi, direttore sportivo del club lariano, parla ai microfoni di Sky Sport dal centro sportivo di Mozzate chiarendo una volta ancora le loro intenzioni per il giovane talento argentino: "Vogliamo essere superdialogici con tutti i soggetti. Stiamo parlando con Nico e il suo entourage, da loro percepiamo massima soddisfazione e voglia di far parte di questo progetto anche per il futuro, speriamo che questo corrisponda alla realtà. Il Real Madrid è impegnato su altri fronti, lo stiamo vedendo".

Ludi poi pronostica il destino del giocatore tanto desiderato anche dall'Inter: "Nico Paz è destinato ad una carriera clamorosa, siamo convinti che un altro anno a Como possa favorire la crescita esponenziale alla quale è destinato in futuro".