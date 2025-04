Barcellona-Inter in semifinale di Champions League. La storia si ripete a 15 anni di distanza, quando al Camp Nou la squadra di Mourinho incassò una delle sconfitte più dolci della sua storia. In quella squadra blaugrana c'era anche Bojan Krkic. Il padre dell'ex attaccante di Milan e Roma parla ai microfoni di Sport per inquadrare la sfida del Lluis Companys in Montjuïc, partendo dagli elogi per Simone Inzaghi: "È un allenatore esigente, con personalità, carattere vincente e grande intuizione tattica. Gestisce bene lo spogliatoio, vive la partita con intensità e ha costruito una squadra molto solida, soprattutto in trasferta".

Il discorso si sposta poi sul momento di difficoltà dei nerazzurri e sulla tattica che dovrà utilizzare il Barça: "È vero che l’Inter sta attraversando un momento difficile a livello di risultati e prestazioni. Ha perso le ultime due partite di Serie A contro il Bologna in trasferta, la Roma in casa e 0-3 contro il Milan in semifinale di Coppa Italia, ma è una squadra capace di reagire e di disputare una grande partita. Ferran Torres sarà fondamentale per la sua mobilità senza palla, per trascinare i centrali, aprire spazi e farsi trovare pronto in zona gol. Contro l’Inter le occasioni nitide sono poche. De Jong e Pedri, oltre a creare, dovranno orientare il gioco e liberare le zone sotto pressione. Olmo, da trequartista, giocherà in spazi stretti, sotto pressione costante. La sua capacità di giocare di prima e di inserirsi dalla seconda linea può fare la differenza".