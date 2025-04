Il portiere nerazzurro Yann Sommer analizza così a Inter TV il pari di stasera sul campo del Barcellona nell’andata della semifinale di Champions League: “Il risultato finale ha un grande valore, è un buon punto per noi. Era una partita dura, abbiamo subito tanta pressione, abbiamo difeso bene ma è chiaro che il Barcellona ha sempre occasioni per fare gol. Un punto alla fine va bene per noi. Sappiamo che i blaugrana fanno pressing alto, aggressivo, dovevamo prendere qualche rischio. Abbiamo fatto bene e abbiamo segnato tre gol. Alla fine è 3-3 ed è un buon pari per noi”.

Cosa servirà la prossima settimana a San Siro?

“Sarà molto importante la testa, giochiamo a San Siro, con i tifosi dalla nostra. Abbiamo bisogno di questo ambiente da qui alla fine, abbiamo un’altra partita dura, lo sarà per entrambe le squadre”.