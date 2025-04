"Quanto ripenserò al gol annullato? Magari per tutta la vita perché potevamo avere un vantaggio in quel momento della partita. Ero in fuorigioco per 3 centimetri. Mi spiace, ma testa alta. Speriamo di fare bene al ritorno e portare a casa un risultato positivo". Così Henrikh Mkhitaryan, ad Amazon Prime Video, parlando a margine della semifinale d'andata di Champions League Barcellona-Inter conclusasi sul 3-3.

Che consapevolezza vi dà questo pari?

"E' un momento difficile, siamo stanchi, ma dentro lo spogliatoio sappiamo che serve l'ultima spinta per non avere rimpianti. Non è facile, stiamo soffrendo tutti per avere un risultato positivo".

Che partita sarà al ritorno?

"Non posso dire che Barcellona sarà, noi possiamo fare di più nel palleggio e in fase offensiva. Loro sono forti come noi, dobbiamo recuperare bene e poi penseremo al ritorno".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!