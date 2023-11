L’Inter ha vinto 10 dei 12 match di questo campionato (un pareggio e una sconfitta completano il bilancio). In tutta la sua storia in Serie A solo due volte è riuscita a trovare 11 successi nelle prime 13 partite di una singola stagione: nel 1950/51 e nel 2019/20. In entrambi i tornei l'Inter ha chiuso tuttavia in seconda posizione.