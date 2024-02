L'apporto di Henrikh Mkhitaryan per l'Inter è prezioso sia in fase difensiva che offensiva. Inzaghi lo sa bene e non ci rinuncia mai, come evidenzia un dato che avvalora ancora di più la tesi: l'armeno è il calciatore nerazzurro di movimento con il minutaggio più alto. L'ex Roma conta finora 2618' in stagione, tenendo conto di tutte le competizioni.