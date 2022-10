Sono 6 i precedenti in Serie A tra Inter e Salernitana: il bilancio sorride ai nerazzurri con quattro successi, inclusi gli unici due giocati nel XXI secolo, mentre sono due le vittorie della squadra campana. Nessun pareggio fin qui tra le due squadre. Nello scorso campionato, l'Inter ha vinto entrambe le sfide contro la Salernitana per 5-0, diventando la prima squadra a battere con più di 4 gol di scarto una singola avversaria per due incontri consecutivi dalla stessa Inter nel 1999 contro il Lecce: mai una formazione ha ottenuto tre vittorie di fila con almeno cinque reti di scarto su una singola avversaria nella storia della competizione.