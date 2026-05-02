Attraverso un comunicato ufficiale diramato questa mattina, l'Inter annuncia di aver siglato una nuova partnership globale con REPT BATTERO, che diventa Official Battery & Energy Storage Partner del Club nerazzurro fino alla stagione 2027/28.

IL COMUNICATO:

MILANO – FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato una nuova partnership globale con REPT BATTERO, che diventa Official Battery & Energy Storage Partner del Club nerazzurro fino alla stagione 2027/28.

L’accordo segna l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà internazionali e accomunate da una visione orientata all’innovazione e all’eccellenza. Grazie a questa partnership, REPT BATTERO metterà a disposizione del Club nerazzurro le proprie soluzioni tecnologiche avanzate per l’accumulo energetico.

REPT BATTERO potrà inoltre contare su una significativa visibilità globale attraverso l’esposizione del proprio brand sui LED bordocampo durante le partite casalinghe dell’Inter e sul backled in occasione delle conferenze stampa.

Con questa nuova partnership, l’Inter conferma il proprio posizionamento come piattaforma globale di riferimento per brand internazionali di diversi settori, interessati a connettersi con una fanbase ampia, appassionata e in continua crescita.

Sezione: Focus / Data: Sab 02 maggio 2026 alle 10:30 / Fonte: Inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.