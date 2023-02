C'è un primato importante per l'Inter in Serie A. Quella nerazzurra è infatti la squadra che conta più calciatori diversi ad aver segnato almeno 2 gol in questo campionato. Lautaro e compagni sono a quota nove (a pari merito con la capolista Napoli), numero raggiunto nell'ultima giornata grazie a Mkhtaryan e Lukaku, entrambi a segno contro l'Udinese.