Quella di sabato 10 giugno, a Istanbul, sarà la sesta finale di Coppa dei Campioni/Champions League della storia dell'Inter. I nerazzurri hanno alzato al cielo il trofeo in tre occasioni, l'ultima a Madrid nel 2010. Ampliando il discorso più in generale, la partita in programma allo stadio Atatürk sarà l'undicesima finale europea del Biscione.