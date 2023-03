Avvio così così nel 2023 per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco ha segnato solo 2 reti in 13 presenze nel 2023 considerando tutte le competizioni (709 minuti giocati), mentre aveva collezionato nelle ultime 13 presenze del 2022 con l’Inter ben 7 gol in 896 minuti.