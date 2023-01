Solo tre giocatori africani sono andati in doppia cifra di gol nelle prime 19 gare giocate dalla propria squadra in una stagione di Serie A. Victor Osimhen (13 reti) e Ademola Lookman (11) hanno raggiunto in questa speciale classifica Samuel Eto'o (12 reti nella stagione 2010/11), come riportato da Opta.