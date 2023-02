L'Inter si affida a San Siro. La squadra nerazzurra ha finora incassato 5 reti in casa in questo campionato, stessa cifra della Roma: nessuna squadra ha fatto meglio di nerazzurri e giallorossi in Serie A. Inoltre, i ragazzi di Inzaghi hanno guadagnato 24 punti in gare casalinghe: solo il Napoli capolista ne ha collezionato di più (28).