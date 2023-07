L'Inter non ha riscattato dal Cagliari Raoul Bellanova e il Torino ne ha approfittato per regalare l'esterno azzurro, reduce da un ottimo Europeo Under 21, a Ivan Juric. Nello scorso campionato di Serie A Bellanova, in maglia nerazzurra, ha fatto registrare l'83.1% di precisione nei passaggi effettuati e il 70% di dribbling riusciti.