Federico Dimarco ha preso parte a 21 tiri in queste prime quattro giornate di Serie A: come ricorda Opta, nessun difensore ha fatto meglio nel campionato italiano. L'esterno dell'Inter ha inoltre inanellato 8 conclusioni verso la porta e creato 13 occasioni, servendo anche tre assist in queste prime partite di Serie A: è lui il leader nella classifica dei passaggi vincenti.