La corsa scudetto è più che mai incerta in questa Serie A. La vittoria della Juventus a spese del Verona di ieri sera ha accorciato il gap tra la quarta in classifica e la capolista ad appena sei punti dopo 27 giornate. E' per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria, cioè dal 1994/95, che si verifica uno scenario del genere. Per la cronaca: comanda l'Inter a quota 58, a +1 sul Napoli a +3 sull'Atalanta. Più staccata la squadra di Thiago Motta, con 52 punti. Lo riporta Opta.