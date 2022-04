Sarà Juventus-Inter la finale di Coppa Italia 2021/2022, match che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 11 maggio.

Direttamente da inter.it i precedenti. Per l'Inter si tratta della finale di Coppa Italia numero 14 nella propria storia, con 7 trionfi. Per la Juventus le finali sono 21, con 14 trionfi. In due occasioni Inter e Juventus si sono affrontati in una finale di Coppa Italia, con due successi bianconeri: si tratta dei confronti del 1959 (1-4) e del 1965 (0-1).