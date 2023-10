Con la pennellata perfetta per la testa di Acerbi, Hakan Calhanoglu è arrivato a quota 50 assist in Serie A. Un traguardo importante per il turco: da quando veste la maglia dell'Inter nessun giocatore ha fornito più passaggi vincenti su calcio piazzato nei maggiori cinque campionati europei. Come ricorda Opta, infatti, Calha è a quota 11, al pari di Vincenzo Grifo del Friburgo.