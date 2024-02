Nonostante le accuse che arrivano da Singapore, dove nei suoi confronti è stato spiccato un mandato d'arresto, Thomas Zilliacus continua a sottolineare la propria volontà di acquistare l'Inter.

Il magnate, nel difendersi dalle accuse, asserisce di essere stato colpito da "una grave condizione medica per la quale attualmente non esiste una cura", ma allo stesso tempo dichiara a Tuttosport: "Sono ancora interessato al club nerazzurro. Ho inoltrato una proposta d’acquisto a novembre e questa è tutt’oggi sul tavolo. Spero che i proprietari del club vogliano sedersi per discuterla".