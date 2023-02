L'Inter ha accumulato un distacco di 13 punti dal Napoli capolista per due motivi, secondo Walter Zenga: "Il primo è indipendente dai nerazzurri perché è il cammino fatto dal Napoli, un rendimento fuori dall'ordinario, il vuoto in classifica è dettato dalla marcia dei ragazzi di Spalletti - le parole dell'Uomo Ragno alla Gazzetta dello Sport -. Ma non è tutto qui, certo. E lo dimostrano le sei sconfitte dell'Inter nel girone d'andata, troppe per puntare al vertice.