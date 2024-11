"Faccio fatica ancora a crederci. Sara, la mia compagna, dice che sabato notte ero elettrico, super agitato. E la mattina quando mi sono svegliato ho trovato il messaggio di Gabbia, il difensore del Milan che è un amico con scritto “Mannaggia a te, ma complimenti”". Parla così Gabriele Zappa, terzino destro del Cagliari ed ex canterano nerazzurro, protagonista del 3-3 con il Milan con una sua doppietta (e un terzo gol "cancellato" dal compagno di squadra Viola). Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Chi l’ha pensata terzino per primo?

"Gian Mario Corti negli Allievi dell’Inter".

Dove in Primavera le preferivano un certo Valietti. Ora dove gioca?

"Credo in C. Esatto, a Trapani".

Ma è vero che lei giocava all’Inter ed è milanista?

"Era vero, poi quando stai vicino alla prima squadra e sei all’Inter non puoi non tifare. Oggi in Champions le tifo tutte e due. Anche se quando sono a casa stacco dal calcio, non sto sempre a guardare partite. Sulla tv decide più Sara che vuole vedere film e serie".

Ma sabato come ha festeggiato?

"Allo stadio è venuto, da Villasanta, la nostra casa, papà Alessandro. Poi siamo saliti insieme a Milano. Mamma si è mangiata le mani per non essere venuta. Ho visto un po’ di amici, nonni, zii. Ero felice per i gol, anche se in difesa e sulle coperture preventive qualcosa non l’ho fatta bene. Per questo penso sempre a migliorarmi".