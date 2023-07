"È solo un numero, dai. Anche se è un numero importante". Così Christian Vieri taglia il traguardo dei 50 anni, oggi, con un'intervista al Corriere della Sera. Racconta di voler festeggiare a Formentera, anche se ricorda in particolar modo la festa dei 30, al Pineta di Milano Marittima. "Quella fu una festa spettacolare, al Pineta di Milano Marittima. Ricordo che c’era Ronaldo. La costante della mia vita sono gli amici: ancora oggi mi porto dietro ovunque vado lo spogliatoio e la sua atmosfera. Quante cazzate diciamo: Di Biagio fa le stesse battute da 30 anni e ancora ridono tutti. Ma è bello stare insieme: il nostro mondo è pulito".

Spesso criticato per la passione per la "bella vita", Vieri oggi risponde così. "Se stavi dietro a tutto impazzivi. Io sapevo chi ero, come mi allenavo. Poi è normale che se scrivi male di me e io ti vedo ti mando a quel paese: io sono fatto così. I giornalisti di oggi? Il mondo è cambiato, ora li comando io: prima non ti potevi proteggere, ora coi social puoi rispondere».