L'arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan trova anche il commento di Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell'Inter ma anche compagno di squadra del portoghese: "Penso che cercherà di dare certezze alla squadra - esordisce a La Gazzetta dello Sport -. La struttura del gruppo che va in campo deve sempre essere la stessa, questa perlomeno è la mia idea. Ciò significa avere una formazione-base sulla quale lavorare. Quando, poi, le cose si sono messe sulla strada giusta, allora si può pensare di modificare qualcosa per dare riposo a qualcuno, per fare turnover in vista di un impegno importante e cose del genere. Ma cambiare sempre formazione, a mio avviso, non ha senso: si finisce che i giocatori non si conoscono alla perfezione. Guardate l'Inter del mio amico Simone Inzaghi: la squadra titolare è quella, e i risultati si vedono. Sia in Italia sia in Europa".

Il Milan può ancora competere per lo scudetto?

"Non corriamo troppo, quelle davanti volano. L'importante è entrare in zona Champions".