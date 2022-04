Gian Piero Ventura, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato la volata scudetto che attualmente vede protagoniste Inter, Napoli e Milan.

Potremmo aprire il tema della corsa scudetto dal Milan…

"Ma io preferirei partire da un quadro più ampio. Perché questo è un campionato nel quale non vi è più alcuna certezza del risultato in nessuna partita. Alla decima giornata, si parlava della Juve come se dovesse quasi lottare per non retrocedere. Invece se due domeniche fa, giocando la sua migliore partita, avesse battuto l’Inter sarebbe a tre punti dallo scudetto. C’è stata sì una grande rincorsa della Juve, ma pure una grande frenata delle tre davanti".

Che cosa vuol dire?

"Che è un campionato dove non c’è più una certezza, nel quale il calendario non conta più niente: può succedere che il Milan perda in casa con lo Spezia o che pareggi a fatica a Salerno. Se l’Inter non avesse vinto con la Juve, avrebbe sperperato molto di quanto fatto all’andata. Il Napoli, ogni volta che ha la partita decisiva, incontra difficoltà e perde in casa come contro Milan e Fiorentina".