Juventus-Fiorentina è stata una partita fortemente caratterizzata dagli interventi del Var. Un gol annullato a Vlahovic e uno a Castrovilli per ragioni di centimetri, come hanno mostrato le immagini del SAOT, il fuorigioco semiautomatico. "Ma la tecnologia può dare il gol o può solo toglierlo? Qual è il grado di precisione che può garantire? Per ora si esulta subito e si piange poco dopo. Ma tutto il calcio umano giocato da oltre un secolo era irregolare?", scrive oggi Paolo Casarin sul Corriere della Sera.