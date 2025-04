Non solo Marcus Thuram. Per la sfida di stasera Simone Inzaghi recupererà anche Denzel Dumfries. Come ricorda Tuttosport, si tratta del terzo marcatore stagionale nerazzurro dietro ai due attaccanti titolari. Sei gol in tutte le competizioni per l'olandese, che difficilmente potrà essere al top della forma ma proverà ad essere una delle armi in mano ai campioni d'Italia, con velocità e fisicità.

C'è un dato molto interessante: con Dumfries in campo l'Inter ha una media punti di 2.12, senza scende a 1.33. Senza l'olandese, parafrasando Mkhitaryan, si scende da "ingiocabili" a squadra normale.