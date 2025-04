"Sono convinto che l’Inter avrà la forza di reagire e riuscirà a rialzarsi dopo le ultime sconfitte. Per questo mi aspetto che riesca a fare meglio in Champions che in campionato, nonostante il Barcellona sia il peggior avversario possibile in questo momento". A parlare così è Francesco Coco, doppio ex di Barcellona-Inter, in un'intervista a Tuttosport. I blaugrana sono, secondo l'ex difensore, "la squadra che gioca meglio al mondo e che diverte di più. Hanno una qualità incredibile con giocatori dal tasso tecnico elevatissimo, tuttavia l’Inter ha delle armi a propria disposizione per provare a far male ai catalani".

"L’Inter - prosegue - deve andare a Barcellona senza paura ed entrare in campo con la consapevolezza di essere una grande squadra, conscia del fatto di trovarsi di fronte un’avversaria che, comunque vada, ti fa giocare poco. Il possesso del pallone e le iniziative saranno quasi tutte ad appannaggio dei catalani. Se i nerazzurri sapranno essere compatti, possono poi avere la chance di creare occasioni per far gol. Ad esempio giocando in verticale e lanciando in profondità Thuram, l’Inter può mettere in seria difficoltà i centrali del Barça. Inoltre sugli esterni con Dumfries e Dimarco Inzaghi può far molto male al Barça".

Coco elogia poi Dimarco ("Mi piace tanto e il 3-5-2 è il modulo perfetto per lui perché permette di spingere potendo contare alle spalle su un altro giocatore che aiuta nella fase difensiva") ed entra poi in un dibattito di grande attualità: meglio l'annata deludente con due possibili trofei come il Milan o una esaltante che rischia di finire con zero titoli? "L’aver giocato a Barcellona - risponde - mi ha fatto acquisire la mentalità che conta giocare bene e fare una stagione importante, da protagonisti, a costo di rischiare di restare col cerino in mano. Capisco che però in Italia a parole vorremmo giocare bene, ma poi siamo schiavi dei risultati e se non vinci finiscono tutti in discussione".