Thuram e Lautaro contro Yamal e Raphinha. Barcellona-Inter sarà anche questo, come sottolinea oggi Tuttosport. I nerazzurri cercano l'impresa dopo tre ko di fila e nella situazione attuale uscire con un risultato positivo dal Montjuic saprebbe tanto di impresa, nonché di un risultato oggi impronosticabile.

Inzaghi ritroverà Thuram al fianco dell'argentino. L'obiettivo dichiarato delle ultime due settimane era gestire l'infortunio del francese per arrivare a questa partita. Si deciderà oggi il da farsi, ma sembra pretattica. Solo il fatto di riavere Thuram in campo dà una spinta in più a tutta la squadra.

Non sarà comunque semplice, perché l'Inter troverà una squadra da 155 gol in 53 gare stagionali, con un Raphinha da 30 gol e 23 assist e quel Lamine Yamal che a nemmeno 18 anni toccherà oggi quota 100 presenze nel Barcellona. Alla sua età Messi ne aveva collezionate 7...