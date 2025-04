Milan e Inter hanno avviato da tempo l'iter per costruire il nuovo San Siro. Il tempo stringe e come sottolinea oggi Tuttosport a San Donato si attendono sviluppi, perché lì c'è un'area in cui i rossoneri hanno comprato un terreno proprio in vista di un futuro impianto. Le manovre recenti del Diavolo, che ha fatto marcia indietro tornando sull'idea originale del San Siro condiviso coi nerazzurri, non sono piaciute ma c'è la possibilità che il club di via Aldo Rossi possa costruire un altro centro sportivo moderno dedicato all'Academy. Ad oggi, però, è soltanto un'ipotesi.