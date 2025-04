Molto passerà dalle sensazioni di Thuram al risveglio, come ha spiegato ieri Inzaghi in conferenza. Ieri il francese è tornato a lavorare in gruppo e l'ha fatto per la prima volta da Inter-Bayern: se confermerà le ottime indicazioni degli ultimi giorni, sarà titolare a fianco di Lautaro. Altrimenti spazio ad Arnautovic, in vantaggio su Taremi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, poi, l'altro dubbio riguarda la difesa: Bisseck è davanti a Darmian per rimpiazzare l'infortunato Pavard, unico indisponibile di giornata (Correa non è in lista UEFA). Per il resto, in campo la migliore Inter possibile, con Dimarco preferito a Carlos Augusto sull'out mancino.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.