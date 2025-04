Michael Fabbri rimarrà per un po' a riposo dopo Inter-Roma, partita che è finita su tutte le movioli nazionali per il mancato rigore fischiato in favore dei nerazzurri per fallo di Evan N'Dicka su Yann Bisseck. Per l'arbitro ravennate non si tratta di una punizione da parte dei vertici arbitrali, che comunque hanno valutato positivamente la sua direzione di gara a San Siro e, in generale, la sua stagione. In più, l’episodio contestato non era di facile lettura, anche se andava fischiato in campo, senza nemmeno la revisione del VAR Marco Di Bello, il cui errore è stato giudicato meno grave rispetto a quello del collega. Lo riporta il Corriere della Sera.