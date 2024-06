Diventa ufficiale un altro approdo in panchina per la prossima Serie A. Dopo aver chiuso l'esperienza con Marco Baroni, infatti, l'Hellas Verona ha ufficializzato l'arrivo come allenatore di Paolo Zanetti, esonerato lo scorso anno dopo aver cominciato la stagione con l'Empoli. Il tecnico ha firmato un contratto di un anno con opzione per il rinnovo.