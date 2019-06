Mercato faraonico per il Real Madrid, con conseguenti esuberi in rosa. E allora l'Inter si prepara a raccogliere qualche big in uscita dalla Casa Blanca. "Fra i giocatori in uscita ci sono elementi che interessano, ma che sono oggettivamente difficili se non impossibili da raggiungere (Asensio, Isco e soprattutto Bale), ma altri potrebbero arrivare anche con formule “intriganti”, come il prestito con diritto di riscatto - spiega Tuttosport -. Fra questi due quelli che l’Inter ha sondato maggiormente: Kovacic e Lucas Vazquez. Il primo, ex di turno, è un pallino di Ausilio, ma giocatore assai gradito anche a Conte. Attenzione però anche a Lucas Vazquez. Ala destra, il 27enne di La Coruña nel corso dell’ultima stagione si è disimpegnato - non molto, ma l’ha fatto - anche da centrocampista destro e terzino, dimostrando dunque abilità a sapersi adattare a più ruoli. Chiaramente giocare a tutta fascia è un altro mestiere, ma l’Inter ci ragiona, anche perché alle sue spalle potrebbe esserci Skriniar nella difesa a tre, dando dunque a Lucas Vazquez la giusta copertura. Lo spagnolo, dunque, è un’opzione da non scartare e forse più facile da raggiungere rispetto a Valentino Lazaro, il 23enne nazionale austriaco che l’Hertha Berlino valuta 25 milioni. I tedeschi non vorrebbero cederlo e quindi la trattativa rischia di essere in salita, anche economicamente (c’è pure il Psg)".

