Blitz di Ausilio e Marotta a Madrid: Tuttosport propone una chiave differente rispetto a quella riportata nei giorni scorsi. "I dirigenti dell’Inter hanno approfittato degli incontri nella Capitale spagnola per provare a offre il loro ex capitano. Non tanto al Real, che ha appena acquistato Luka Jovic, serbo, 21 anni, dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 60 milioni di euro e che quindi in attacco, salvo imprevedibili rivoluzioni, dovrebbe essere a posto con Benzema, lo stesso Asensio(improbabile che si possa inserire Icardi come parziale contropartita per il giovane spagnolo) e l’ultimo arrivato Hazard, annunciato proprio ieri, ma più verosimilmente all’Atletico, dove Griezmann è annunciato in sicura partenza, Diego Costa pure e quindi Icardi sarebbe l’attaccante che al momento manca. Il sasso è stato lanciato, adesso si attendono risposte. Come si vuole capire se effettivamente non ci siano speranze di inserire Icardi nella trattativa con la Roma per Dzeko e Kolarov (lo stipendio dell’argentino, al di là del presso del cartellino, non è in linea con gli ingaggi giallorossi) e ancora comprendere come il Napoli si pone, sempre nei confronti di Maurito, dopo il blando corteggiamento delle settimane scorse".