La stagione non è ancora conclusa e chissà se si concluderà, ma è sintomatico il fatto che già a gennaio le voci su un addio di Diego Godin si fossero fatte abbastanza insistenti. Con il passare delle settimane e lo stop alle competizioni non si sono sopite. Anche oggi Tuttosport rilancia la possibilità di una cessione. Tottenham e Manchester United le squadre interessate. Per l'Inter vorrebbe dire fare a meno del giocatore in rosa con il terzo ingaggio più alto dopo Eriksen e Lukaku e al pari di Sanchez.