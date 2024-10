"La Juve dovrà restare in scia a Inter e Napoli", se vorrà lottare per lo scudetto, secondo David Trezeguet. Che alla Gazzetta dello Sport ha spiegato che, battendo i nerazzurri stasera, la squadra di Thiago Motta manderebbe "un segnale forte al campionato" oltre che ai rivali storici. Per il francese, i campioni d'Italia restano 'la squadra più forte e completa', anche se Antonio Conte 'lotterà fino alla fine'.

Nella chiacchierata con la rosea, oltre a ricordare il suo derby d'Italia del cuore, ovvero il 2-1 a San Siro dopo il ritorno in Serie A della Juve, Trezegol ha pure parlato della possibilità di Lautaro di vincere il Pallone d'Oro: "Sulla carta i parametri non gli mancano, adesso senza Ronaldo e Messi ci sono più possibilità anche per gli altri big. Lautaro ha mentalità dei Batistuta e dei Crespo, però non dimenticatevi di Marcus... In lui vedo il marchio della famiglia Thuram. Ora sta salendo di livello e quando non segna Lautaro, ci pensa lui: non è poco".