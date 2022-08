Tocca a Mario Sconcerti analizzare la situazione delle "big" a meno di due settimane dall'inizio del campionato. "L’Inter è una nave di lusso con qualche falla nello scafo - scrive oggi sul Corriere della Sera -. Cerca un approdo, ma sa di essere ancora in mare aperto. La differenza con Milan e Roma non è nella sostanza della squadra, che nell’Inter è comunque molta. È nella certezza del progetto. Va avanti nella tempesta fiduciosa che questo basti. In Italia le acque sono più calme, è probabile ce la faccia. Ma il peso della mancanza di una rotta rischia a ogni colpo di vento di rimpicciolire lo scopo. Sotto questo aspetto assomiglia molto alla Juve, di cui ha comunque più certezze tattiche".