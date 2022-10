Giusta la vittoria dei giallorossi? "Credo che nessuna delle due avrebbe meritato la vittoria. A me certe partite non piacciono proprio. Troppi tatticismi, ritmi sempre molto bassi. Ambedue le squadre aspettavano lo spunto del campione o l’errore dell’avversario. Inzaghi e Mourinho sono dei bravissimi tattici, ma il pubblico si aspetta qualcosa di più. Anche perché i giocatori bravi in campo non mancavano, è mancato il gioco".

Inter fuori dai giochi?

"Questo è un campionato particolare, ci sarà la sosta per il Mondiale. Staremo a vedere. Di certo, adesso è lontano dal vertice e non si vedono miglioramenti rispetto alle ultime prestazioni".

Che sofferenza per il Milan. Se l’aspettava?

"Il Milan deve entrare in campo più grintoso, più determinato. I ragazzi di Pioli, fin dall’inizio, devono aggredire. “Siamo qui per vincere!”, ecco il messaggio che devono mandare all’avversario. Invece, se giochi in modo blando, gli altri prendono coraggio e possono metterti in crisi come ha fatto l’Empoli. I toscani, per come hanno condotto la partita, avrebbero probabilmente meritato il pareggio".