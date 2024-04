"A Milano si respira già l’aria del derby, Inutile negarlo: l’Inter sente di avere lo scudetto in tasca, e obiettivamente è difficile darle torto, e il fatto di poter conquistare il titolo proprio nella supersfida contro il Milan carica i tifosi. Il popolo rossonero, però, dimostra di non aver paura, visto che ha esercitato il diritto di prelazione per tutti i biglietti: gli spettatori del Diavolo non intendono far mancare il loro sostegno alla squadra di Pioli in una della partite-chiave della stagione e, così comportandosi, si rivelano fiduciosi e coraggiosi. Proprio come dovrebbero essere, e sono convinto che lo saranno, i giocatori del Milan". Previsione e speranza di Arrigo Sacchi, che sulla Gazzetta dello Sport anticipa i temi del derby del 22 aprile.

"Mi preme, tuttavia, segnalare un dettaglio: la stagione del Milan non va giudicata in base al risultato del derby. Sarebbe un errore madornale, e sarebbe un’ingiustizia nei confronti dei protagonisti - spiega l'ex tecnico rossonero -. Il Milan sta lottando per conquistare il secondo posto in campionato: so che i rossoneri, per storia, per tradizione e per ambizione, dovrebbero sempre lottare per vince, ma non sarebbe un fallimento arrivare dietro quest'Inter. E poi c’è sempre l’Europa League, trofeo che nessun club italiano ha mai vinto, e il Milan ha la possibilità di farlo".