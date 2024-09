"Ci vorranno ancora due o tre giornate come minino per definire con più precisione i valori in campo, visto quanti giocatori di un certo peso devono ancora trovare il loro posto. A parte l’Inter e pochi altri, vedremo squadre diverse da quelle dei primi tre turni ed è una cosa un po’ strana, ma è un’altra stortura del mercato lungo". Così Claudio Ranieri analizza a La Repubblica quello che potrebbe avvenire nel campionato italiano.

Ranieri passa poi alla nazionale. "Ho visto una grande Italia praticare un bel calcio all’italiana moderno, non tanto diverso da quello con cui la Spagna di De La Fuente ha vinto l’Europeo e che ho visto anche nel City di Guardiola, che oramai gioca molto più in verticale che in orizzontale. Vedo che lo stanno facendo anche molti allenatori giovani e ne sono davvero contento. La verticalità del gioco di Vanoli mi è piaciuta molto".