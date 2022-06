Le è piaciuto il campionato? "È stato bello fino all’ultimo giorno, sia in testa che in coda".

Per i trofei, i voti più alti vanno a Milan, Inter e Roma?

"Direi di sì, ma mi dispiace per il Napoli. A un certo punto pensavo che arrivasse più lontano".

La Conference è coppa vera?

"Sicuro. Ha ragione Mourinho: se si può i trofei vanno sempre portati a casa. E io da romano e romanista ho gioito".

Con Mkhitaryan, però, l’Inter ha fatto un bel colpo.

"Gran giocatore. Per la Roma è una perdita importante, ma sono convinto che José saprà mantenere alta la competitività. D’altronde il suo è un progetto a tre anni".

Il Milan con Origi, l’Inter con Dybala e la Juve con Di Maria possono tornare in alto anche in Champions?

"È una questione di cicli. L’importante è che si dia il tempo ai nuovi di integrarsi. La Serie A non è facile, ma Pioli e Allegri sanno il fatto loro".