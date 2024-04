Perr Schuurs non tornerà a giocare prima dell'inizio della prossima stagione. Ha ricominciato il lavoro sul campo, ma come scrive Tuttosport non sarà a disposizione nelle prossime gare di campionato: deve ancora recuperare dal grave infortunio di qualche mese fa. Ci sarà invece molto prima Pellegri, che ieri è tornato a lavorare sul campo.

Juric conta di avere il centravanti e anche Ricci, che ha saltato un turno per squalifica. Rischia di non farcela Sazonov, che ha ancora un problema ai tendini. Certamente out, oltre a Schuurs, anche Djidji e Gineitis oltre allo squalificato Linetty.