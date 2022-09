Tra i giocatori della Roma che hanno vissuto un avvio di stagione non facile c'è Tammy Abraham. "Lui, come Mourinho, sperano nel recupero di Dybala in vista di domani. Le due reti segnate da Abraham portano entrambe lo zampino del 21 giallorosso che solo ieri è tornato ad allenarsi a Trigoria - si legge su Tuttosport - Oggi, però, sarà il giorno della verità perché lo Special One proverà ad aggregarlo alla rifinitura in gruppo per poi decidere se portarlo a Milano, schierarlo titolare o farlo partire dalla panchina"..