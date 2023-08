Il Monza si prepara per affrontare l'Inter sabato al debutto in campionato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a Palladino è rimasto praticamente un solo dubbio di formazione. Lo schema sarà il 3-4-2-1. Senza un nuovo giocatore dal mercato, Palladino potrebbe schierare come punta Mota Carvalho oppure uno tra Maric e Petagna, con il primo favorito.