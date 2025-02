Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Sousa parla di Inter-Fiorentina e della lotta scudetto.

Inter favorita o molto favorita?

"L’Inter ha una qualità superiore, in tutti i ruoli. Per me, in Italia è favorita con tutti. Ha la rosa migliore, assieme al Milan".

Che cosa colpisce nell’Inter?

"Il centrocampo: è ai livelli da Premier. I centrocampisti dell’Inter leggono il tempo e lo spazio, sanno giocare corto e lungo, calciano da fuori e arrivano in area".

Parliamo di Inzaghi e Palladino. Simone viaggia su un sottile equilibrio: è sottovalutato o sopravvalutato?

"Io a volte non capisco voi italiani. Inzaghi ha fatto un percorso a livelli altissimi con la Lazio e all’Inter ha vinto e mantenuto la squadra al top. Poi certo, ha la rosa più forte. Palladino invece mi ha colpito per la crescita: è un uomo intelligente e adesso gioca molto più verticale".