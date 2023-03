Da tre anni amministratore delegato di Deutsche Bank Italia, a cui nello scorso gennaio il colosso di Francoforte ha affidato anche la supervisione dell’area Western Europe, Roberto Parazzini vede per se stesso due strade da percorrere nel caso in cui dovesse lasciare il settore in cui lavora: "Deutsche Bank è casa mia, in un eventuale futuro diverso vedo spazio solo per due alternative - ha svelato al Corriere della Sera -. La prima è lavorare per un’organizzazione no profit ben strutturata, come ad esempio Telethon per citarne una con cui collaboriamo attraverso la nostra Fondazione.