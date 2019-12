Tuttosport si allinea più o meno agli altri due quotidiani sportivi nazionali per quanto riguarda i voti da assegnare ai giocatori dell'Inter protagonisti nell'1-1 maturato al Franchi contro la Fiorentina. Ecco nel dettaglio i giudizi del quotidiano torinese:

HANDANOVIC 6.5 Vola sul destro di Badelj ed è bravissimo pure nel secondo tempo su Castrovilli.

SKRINIAR 4.5 Colpevolmente molle sul gol: errore che costa il successo sui viola.

DE VRIJ 7 Il salvataggio su Castrovilli (16’ pt) vale un gol. Punta dell’iceberg di una prestazione da gigante.

BASTONI 5.5 Già ammonito, stende Chiesa (35’ pt) e rischia, come prova la reazione di Conte che lo richiama a sé. Una volta preso il cartellino, perde tranquillità e dalla sua parte l’Inter soffre. Godin (43’ st) ng.

D’AMBROSIO 6 Ha buon gioco su Dalbert.

VECINO 5.5 Fa legna in mezzo, però è troppo spesso ai margini del gioco.

BROZOVIC 7 Sull’1-0 regala a Borja un cioccolatino. Si fa ammonire per una trattenuta su Castrovilli e salterà il Genoa: strategia per esserci con Napoli e Atalanta?

BORJA VALERO 7 L’ex sindaco punisce la sua Firenze (non segnava dal 6 maggio a Udine). Intorno al gol, una prestazione certosina per impegno e dedizione. Agoume (39’ st) ng. Esordio nell’Inter.

BIRAGHI 6.5 Crossa bene per Lukaku (43’ pt) e Martinez (18’ st). La sua miglior partita da interista.

LUKAKU 5 Nel primo tempo Dragowski gli nega un gol. Nella ripresa spreca troppo, compresa l’occasionissima su cui centra Dragowski da zero metri. MARTINEZ 5.5 Pensa e gioca veloce (troppo per la difesa viola) ma, sul migliore pallone che gli capita, è in fuorigioco e il gol viene annullato. Ammonito, pure lui salterà il Genoa. Politano (39’ st) ng.

VIDEO - ADRIANO AMA ANCORA L'ITALIA E SI CIMENTA NEL CANTO CON... TIZIANO FERRO