Nelle pagelle di Tuttosport tanti voti positivi per i giocatori dell'Inter. Benissimo la difesa. Si parte dal 6,5 di Josep Martinez, accompagnato dallo stesso voto per Pavard (nonostante una sbavatura ad inizio ripresa). Addirittura da 7 sia De Vrij (un muro) che Bisseck.

A centrocampo 5,5 per Darmian, venti minuti in apnea contro Zaccagni, fa meglio il subentrato Dumfries che prende 6,5. Voto 5,5 anche per Frattesi: tanti inserimenti, spesso a vuoto. Meglio Asllani, 6,5 in pagella grazie a un'ottima fase difensiva. Stesso voto per Calhanoglu che gli subentra e segna il 2-0 su rigore. Sufficiente Zielinski, inventa a intermittenza, e con lui Dimarco che si gestisce. Voto 6 anche a Bastoni dalla panchina.

In attacco 8 ad Arnautovic, gol da cineteca, e 5 a Taremi, il cui approccio è morbido. Bene Correa: 6,5. Infine 7 a Inzaghi, che vince risparmiando le energie di molti per Napoli.

Nella Lazio 7 a Isaksen e 5 a Dia e Tchaouna. L'arbitro Fabbri è da 5,5: alcuni cartellini sono eccessivi e 4' di recupero sono pochi nella ripresa.