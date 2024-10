La vittoria dell'Italia su Israele ha visto tra i protagonisti anche i giocatori "prestati" dall'Inter. Nelle pagelle di Tuttosport, Alessandro Bastoni viene premiato con un 6,5: bene di fisico, ma legge male i lanci, secondo il quotidiano.

Voto 7 per Frattesi, di nuovo a segno: un pendolino nelle due fasi che nell'occasione più limpida spegne gli ardori israeliani. Infine Dimarco, 8 in pagella: in grazia di Dio, fisicamente e mentalmente. Un altro assist perfetto in mezzo a tantissimo altro.